Hoe volgde Yanina Wickmayer het tennisgebeuren op tijdens afwezigheid? "Geen tijd om twee uur voor tv te zitten"

Haar vorige officiële match van Yanina Wickmayer dateerde van september 2020. Het tennisgebeuren zal haar nooit helemaal losgelaten hebben. Anders had Wickmayer niet op het ITF-toernooi van Porto haar grote comeback gemaakt.

Daarom vroegen we haar in welke mate Yanina Wickmayer het voorbije anderhalf jaar in de gaten hield wat er in tennisland aan de hand was. "Ik ben het altijd wel min of meer blijven volgen. Ik heb niet echt van superdichtbij gekeken. Al zal ik, als het tennis op tv is, die wel eens opzetten."

Ik ben niet meer diegene die elke score kent

Of dat dan voor lange duur is, is ook afhankelijk van de noden van haar dochtertje Luana. "Ik heb niet meer de tijd om twee uur voor de tv te zitten", lacht Wickmayer. "Ik ben zeker niet meer diegene die elke score kent, maar ik ben het wel blijven volgen. Af en toe hoor ik ook nog wel eens een andere speelster."

Het loeren naar resultaten van andere speelsters om wat bij te blijven, hoeft ook niet langer. Het zal Wickmayer deugd doen om opnieuw actief deel uit te maken van de tour. In haar eerste opdracht, de eerste kwalificatiematch overleven in het Portugese Porto, is ze alvast met brio geslaagd. Wickmayer klopte de Oekraïense Dema met 6-1 en 6-0.