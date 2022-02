David Goffin kan slechts enkele spelletjes sprokkelen in eerste ronde in Rotterdam

David Goffin blijft op de tennisbaan door een moeilijke periode gaan. In de eerste ronde in Rotterdam kon onze beste mannelijke tennisser zijn tegenstander Alex de Minaur amper iets in de weg leggen. De Australiër haalde het met 6-0 en 6-3.

Meer dan drie overwinningen heeft David Goffin nog niet op zijn teller in 2022. Ook van zijn wedstrijdbegin tegen De Minaur ging niet bepaald veel vertrouwen uit. Vooral in de eerste vier games geraakte Goffin amper op het scorebord en haalde De Minaur vlot spelletje na spelletje binnen. In de twee eerstvolgende games vond Goffin wel zijn vechtlust trok, maar ook daarin trok hij aan het korste eind.

Dat betekende: een droge 6-0 om de oren. Niet simpel om daarvan te herstellen, maar Goffin leek dat wel te doen. Hij ging door de opslag van zijn tegenstander en kwam 1-2 voor in de tweede set. Goffin leverde echter ook eigen service meteen blanco in en later in de wedstrijd herhaalde de geschiedenis zich. De Minaur had zo gewonnen spel en serveerde de wedstrijd uit.