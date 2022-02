Comeback is eigenlijk afscheid: emotionele Juan Martín del Potro staat voor zijn laatste toernooi

De comeback van Juan Martín del Potro is meteen ook zijn afscheid. Op een emotionele persconferentie in Argentinië verkondigde Del Potro dat het toernooi van Buenos Aires in principe het laatste toernooi in zijn carrière zal worden.

Del Potro had het moeilijk om zijn tranen te bedwingen wanneer hij met een heel ander bericht kwam dan tot dusver gecommuniceerd werd. "Ik weet dat mensen verwachten dat ik terugkeer in het tennis. Dit wordt meer een afscheid dan een terugkeer. Dit is een moeilijke beslissing, maar ik wil duidelijkheid scheppen." NOG STEEDS VEEL LAST AAN DE KNIE Zwaar blessureleed teistert de carrière van Del Potro al meerdere jaren. "Ik heb nog de kracht om door te gaan, mijn knie is echter een nachtmerrie geworden. Ik wil leven als een 33-jarige en geen pijn meer hebben. Ik kon niet stoppen met deze sport zonder er volwaardig afscheid van te nemen en waar kan ik dat beter doen dan in Buenos Aires." In principe ging de Argentijn ook nog het toernooi van Rio de Janeiro spelen. Dat komt er dus wellicht niet meer van. Del Potro veroverde tijdens zijn loopbaan één grandslamtitel: hij won de US Open van 2009.