Voorselectie voor Davis Cup tegen Finland bekendgemaakt

Johan Van Herck heeft vijf namen bekendgemaakt van de voorselectie voor de barrages van de Davis Cup tegen Finland op 4 en 5 maart.

David Goffin is er opnieuw bij, nadat hij in september forfait had gegeven voor het duel tegen Bolivia. Ook Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gillé en Joran Vliegen zitten in de selectie.

“Deze 5 spelers staan als 3 hoogst gerangschikte spelers op de ATP-enkelranking en 2 hoogst gerangschikte spelers op de ATP-dubbelranking”, aldus Van Herck.

“Maar we hebben nog andere ervaren Davis Cup-spelers die elk over bepaalde kwaliteiten beschikken om uit te spelen. Laat ons dus nog even afwachten wat de komende weken brengen en dan een finale keuze maken tegen 25 februari.”

“Voorlopig zijn dus nog 7 kandidaten in de running en we zijn ook met ieder van hen in contact om de Qualifiers optimaal voor te bereiden: David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Ruben Bemelmans, Michaël Geerts, Sander Gillé en Joran Vliegen.”