Roger Federer zal samen met Rafael Nadal deelnemen aan Laver Cup

Roger Federer zal dit jaar deelnemen aan de Laver Cup die van 23 tot 25 september gespeeld wordt.

Federer heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan de Laver Cup, zo laat de organisatie van het tennistoernooi weten.

De Zwitser zal er in de dubbel spelen aan de zijde van Rafael Nadal en zo Team Europe vertegenwoordigen.

“Ik kan nog steeds niet lopen, maar werk dagelijks in de fitness. Ik hoop dat ik over enkele weken opnieuw mijn knie kan belasten en dan zien we wel of ik in de lente terug tegen een bal kan slaan”, laat Federer weten.