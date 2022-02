Nog meer afzeggingen voor ATP-toernooi Rotterdam: tweevoudig winnaar komt niet

Gaël Monfils heeft afgezegd voor het ATP-toernooi in Rotterdam. De Fransman won er in 2019 en 2020.

Monfils zal niet te zien zijn op het ATP-toernooi in Rotterdam. De nummer 16 van de wereld haalde op de Australian Open nog de kwartfinale.

“Het seizoen is nog maar net begonnen. Er zullen goede en slechte wedstrijden komen, teleurstellingen en overwinningen. Maar dat is ook tennis. We winnen samen, maar we verliezen ook samen. Nu is het tijd om goed te herstellen en voor te bereiden op het volgende toernooi”, schreef Monfils op Twitter.

Hij sprak evenwel niet over het toernooi in Rotterdam. De organisatie liet even later weten dat Monfils afzegde voor deelname. Ook Daniil Medvedev en Marin Cilic zijn niet van de partij.