Kim Clijsters, Serena Williams,... genoeg voorbeelden voor Wickmayer als moeder op de tour: "Geen tips gevraagd"

Yanina Wickmayer gaat weldra als moeder opnieuw tennissen. Kim Clijsters, Serena Williams, Victoria Azarenka: inmiddels zijn er genoeg voorbeelden die Wickmayer voorgingen. Ze is dus zeker niet de enige mama die nog tennisambities koestert.

"Er zijn veel meer mama's op de tour als vroeger", heeft Wickmayer ook opgemerkt. "Ik denk dat het mooi is dat vrouwen ook recht hebben om zowel een gezin te hebben als carrière te maken. Het is een mooi verhaal dat je schrijft als mama zijnde. Het leven als mama combineren met het atleet zijn op het circuit: dat zie je steeds meer mama's doen en dat ga ik ook proberen."

Het is niet dat zo dat Wickmayer contact opgenomen mheeft met andere tennismama's om raad te vragen. "Ik heb geen tips gevraagd aan andere tennismoeders. Het is voor iedereen anders. Ieder beleeft het op haar manier, die pure momenten met het gezin. Er zijn speelsters bij die nog heel gemotiveerd zijn. Er zijn er bij die heel snel teruggekomen zijn, er zijn er bij die veel later teruggekomen zijn."

Er zullen veel playdates zijn

In elk geval is Yanina Wickmayer zich er bewust van dat de terugkeer naar het tenniscircuit uitdagingen met zich meebrengt. "Wat je wel ziet, is dat iedereen tijd nodig heeft om zich in te werken en terug gewend te geraken aan het spelen van competitie." Het hoge aantal moeders op de tour brengt ook wel iets heel fijn met zich mee. "Er zullen veel playdates zijn, het zal leuk zijn om iedereen terug te zien."