Alexander Zverev geeft forfait voor Davis Cup

Alexander Zverev is niet beschikbaar voor het barrageduel van de Duitse ploeg in de Davis Cup in Brazilië.

Zverev, de nummer drie van de wereld, haakt af voor het barrageduel van de Davis Cup in Rio de Janeiro op 4 en 5 maart, zo liet de Duitse tennisfederatie weten. “Ik ben verdrietig dat ik de Davis Cup-ontmoeting in Brazilië mis”, verklaarde Zverev. “Het is spijtig maar met twee Masters-toernooien op een ander continent en op een andere ondergrond past het niet in mijn toernooischema.” De week na de Davis Cup wordt Indian Wells het Masters 1000-toernooi gespeeld. Van daar uit gaat het richting Miami. In Brazilië wordt op gravel gespeeld. Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Kevin Krawietz en Tim Pütz zijn geselecteerd.