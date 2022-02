Yanina Wickmayer legt uit waarom ze pas wou terugkeren als ze er fysiek klaar voor was: "Een wapen van mij"

Yanina Wickmayer was er van in het begin heel duidelijk over: pas als ze er fysiek echt klaar voor was, wilde ze opnieuw competitie gaan spelen. Ze heeft ook daarin ook woord gehouden. Er zijn speelsters die nadat ze bevallen zijn voor een andere aanpak kiezen en veel sneller terugkeren.

Wickmayer legt uit waarom ze er zo veel belang aan hecht om fysiek top te zijn vanaf de eerstvolgende wedstrijden. "Ik had bepaald om mezelf de tijd te geven om op te bouwen. We hebben zeker niet gerusht. Ik heb heel goed aangevoeld wat de volgende stap was en wanneer ik die kon zetten. Ik heb ook een medisch team achter mij dat geholpen heeft om de juiste stappen te zetten en er geen over te slaan."

Het was dus echt wel opletten voor die al te vroege comeback. "Het is heel verleidelijk om meteen terug op de baan te stappen en onmiddelijk van links naar rechts te gaan lopen. Op het einde van de dag is dat wel wat je wil gaan doen. Ik wilde terug op de baan staan op het moment dat ik fysiek terug klaar was om competitie te spelen."

BELANGRIJK ASPECT IN HET SPEL

Daar is ook een bijkomende reden voor: een Wickmayer zonder haar fysieke kracht verliest toch wel een deel van haar kwaliteiten. "Het fysieke is ook iets dat heel belangrijk is in mijn spel. Het is een wapen van mij, dan moet ik dat ook kunnen gebruiken."