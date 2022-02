Wanneer keert Roger Federer terug? "In april of mei opnieuw tegen een bal slaan"

Fans van Roger Federer zitten al een tijdje op hete kolen, want het is al even geleden dat we de Zwitser nog eens aan het werk konden zien. De Zwitser heeft nu uitgelegd dat hij in april of mei opnieuw tegen een bal wil slaan.

Roger Federer is namelijk nog steeds aan het revalideren. Zo heeft de Zwitser een tijdje geleden een knie-operatie ondergaan. "Ik ben dagelijks aan het werken in de gym, maar ik kan nog niet lopen", vertelde Federer en staat te lezen bij Sporza. Het zal dus nog even wachten zijn op de comeback van Roger Federer. "Ik hoop tegen april of mei opnieuw tegen een bal te kunnen slaan. Tuurlijk hoopte ik dat het allemaal sneller kon, maar ik mag niets overhaasten", aldus de tennislegende.