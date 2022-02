Djokovic-nieuws na AO: in ere hersteld door gerecht, ontmoeting met president en vaccinatie volgt misschien nog

Ook na de Australian Open blijft Novak Djokovic een veelbesproken figuur. Die zou vaccinatie nu toch overwegen, om de rest van zijn seizoen niet in het gedrang te laten komen. Overigens zijn de twijfels rond zijn coronatests van tafel geveegd door het Servische gerecht.

Djokovic trachtte op basis van een positieve Covid-test een medische uitzondering te krijgen om ongevaccineerd te mogen deelnemen aan de Australian Open. De Australische overheid en rechtbank staken daar een stokje voor en er doken ook twijfels op over de geldigheid van die tests.

DJOKOVIC DOET WELDRA ZIJN VERHAAL

Het Servisch gerecht spreekt dat nu tegen. De certificaten voor de tests van 16 en 12 december zijn wel degelijk geldig. In Servië krijgt Djokovic nog altijd veel steun. Er heeft zelfs een ontmoeting plaatsgevonden met president Aleksandar Vučić. Djokovic verzekerde ook binnen de tijdspanne van een week of anderhalve week zijn versie van de feiten weer te geven.

Ondertussen doet het bericht de ronde dat Djokovic er over na zou denken om zich alsnog te laten vaccineren. Zo zou hij een hele rompslomp kunnen vermijden en toch kunnen meedoen aan de toernooien die hij wil spelen. De grandslamtitel van Rafael Nadal in Melbourne heeft mogelijk in zijn ogen ook aangetoond dat vaccinaties geen negatief effect hebben op het niveau van een sportman.