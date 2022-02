David Goffin blijft in hetzelfde bedje ziek: landgenoot verliest in tweede ronde van Open Sud de France

David Goffin is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op de Open Sud de France, een tennistoernooi in het Franse Montpellier. Goffin verloor in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino.

David Goffin, de nummer 52 van de wereld, kreeg in de tweede ronde meteen een lastige tegenstander tegenover zich, want hij nam het op tegen thuisspeler Adrian Mannarino, de nummer 58 van de wereld. In de eerste set waren beide heren nog aan elkaar gewaagd, maar Mannarino sloeg op het juiste moment toe en won de set met 6-4. In de tweede set had Goffin het een pak lastiger en ook deze set verloor hij met 6-2. Het toernooi zit er zo meteen op voor Goffin.