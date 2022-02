Over de weg terug, de praktische kant en 'The Masked Singer': een exclusief interview met Yanina Wickmayer

Yanina Wickmayer kondigde onlangs haar terugkeer op het circuit aan. Voor een exclusief interview met Tenniskrant.be maakte Wickmayer ook nog graag even tijd na haar persconferentie. Een babbel met de tennisspeelster over haar plannen, weg die ze aflegde en het vuur dat ze nog in zich heeft.

Je geeft aan dat je al een tijdje opnieuw aan het trainen bent. Over welke maand spreken we dan? Kun je die timing van de weg die je hebt afgelegd even overlopen?

Yanina Wickmayer: "Het is moeilijk om dat in maanden te verwoorden, omdat het in vele stappen gebeurd is. Ik ben vorig jaar in april bevallen. Daarna heb ik vooral core-en rugoefeningen gedaan, ook al ben ik dat tijdens mijn zwangerschap ook wel constant blijven doen. Na mijn bevalling heb ik de opbouwende stappen gevolgd. Ik was redelijk snel terug fit. Om topfit te zijn als atlete en competitie te kunnen spelen, daar zit nog een hele lange weg tussen. Het zijn hele leuke maanden geweest, een heel leuk proces. Met soms korte nachten, soms vermoeiende dagen, maar dat hoort er allemaal bij. Het was een heel fijne tijd."

Mogen we dit een tweede carrière noemen?

Yanina Wickmayer: "Ik denk dat het gewoon een vervolg is op mijn eerste carrière, die ik nooit afgesloten heb. Het hoeft ook niet het einde en het begin te zijn van iets. Ik kom nu gewoon terug, als mama zijnde, en ik neem mijn dochtertje mee. Ik ben als persoon wel veranderd en gegroeid. Het is nu wel een ander gegeven als mama en atlete zijnde, maar het is een avontuur waar ik enorm hard naar uitkijk."

Je man en dochter zullen vaak meereizen. Gaat het gezinsleven toch ook een impact hebben op welke toernooien je gaat spelen?

Yanina Wickmayer: Ik denk dat dat nog een beetje zoeken zal zijn. Mijn programma zal in het begin nog een beetje zeker zijn, omdat ik mijn special ranking kan gebruiken, maar ook niet overal. Het zal ook zoeken zijn hoe het met Luana (haar dochtertje, red.) hoe het juist organisatorisch gaat lukken. Dat hoort allemaal bij het proces. We zullen zien hoe dat de volgende maanden gaat loslopen.

Heb je voor ogen om terug de oude Yanina te worden op de baan?

Yanina Wickmayer: "De speelster van vroeger worden, vind ik een beetje raar om te zeggen. Ik ben een ander persoon nu. Ik heb nog heel veel vuur in mij om op de baan te staan. Daarom doe ik het ook. Ik wil gewoon het maximale uit mezelf halen. En de beste versie van mezelf dagelijks brengen, op en naast de baan, en dan zien waar mij dat kan brengen."

Je maakte onlangs ook een opvallend optreden in 'The Masked Singer'. Het is nadien dan toch niet tot een volledige carrièreswitch gekomen.

Yanina Wickmayer: "Neen, dat zal nog niet voor meteen zijn, denk ik (lacht)."