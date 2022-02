Opvallende terugkeer in tennis: Del Potro terug na meer dan 2 jaar blessureleed

Juan Martin del Potro zal volgende week in Argentinië zijn terugkeer in het profcircuit vieren.

Del Potro zat maar liefst 30 maanden aan de kant met verschillende blessures. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in juni 2019 op Queen’s.

Daar liep hij een zware blessure aan de knie op. Er waren maar liefst vier operaties nodig om voor de nodige oplossingen te zorgen.

Del Potro was ooit de nummer drie van de wereld en won in 2009 de US Open. Voor het toernooi van Buenos Aires van volgende week kreeg hij een wildcard.