Goffin komt terug uit uitzichtloze situatie in Montpellier: "Geschiedenis mag zich herhalen"

David Goffin stond op de rand van uitschakeling in Montpellier, maar maakte dat helemaal goed tegen de Fransman Bonzi.

De situatie van vorig jaar leek zich helemaal te herhalen. Ook toen was de Fransman Benjamin Bonzi de tegenstander en ook toen moest Goffin een ongeziene inhaalrace starten. Nu stond Goffin 2-6 en 0-3 achter, maar won uiteindelijk nog de tweede set met 7-5. In de beslissende set won Goffin met 6-1.

"Als de geschiedenis zich hier herhaalt - slecht spelen in het begin van de week en uiteindelijk toch het toernooi winnen - is dat prima voor mij", klonk het achteraf bij Goffin. "Ik kom net terug uit blessure en moet nu vooral competitieritme opdoen. Ik ben dus heel tevreden dat ik doorga."

"Na mijn slechte prestatie op het Australian Open, begon ik wat gespannen aan de wedstrijd. In de eerste set moest ik het spel ondergaan. Maar ik bleef proberen om oplossingen te vinden en kwam beter in de wedstrijd. In de tweede set kon ik mede dankzij een betere service de scheve situatie nog rechttrekken en in de derde set liep het echt lekker. Deze overwinning doet deugd."