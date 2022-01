Rafael Nadal kan rekenen op lovende woorden van zijn twee grootste rivalen: "Onderschat een geweldige kampioen nooit"

Roger Federer gaf een reactie via een story op zijn Instagram. "Gefeliciteerd aan mijn vriend en geweldige rivaal Rafael Nadal voor het behalen van je 21ste grandslamtitel. Onderschat een geweldige kampioen nooit. Ik ben er zeker van dat je nog meer gaat bereiken, maar geniet hier nu maar van!", aldus de Zwitser.

Ook Djokovic had mooie woorden op zijn Twitterpagina. "Proficiat aan Nadal voor zijn 21ste grandslamtitel. Het is een geweldige prestatie. Altijd indrukwekkende vechtlust die ook nu weer de overhand had. Enhorabuena", legde Djokovic uit.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc