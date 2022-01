Heel wat wijzigingen in top 10 WTA-Ranking, Elise Mertens blijft nummer 26 van de wereld

Nu de Australian Open er op zit, zijn er opnieuw heel wat wijzigingen op de WTA-Ranking. Ashleigh Barty blijft de nummer één, maar Krejcikova komt de top 3 binnen. Elise Mertens blijft de nummer 26 van de wereld.

Er zijn enkele wijzigingen terug te vinden in de top 10 van de WTA-Ranking. Zo is Krejcikova de nieuwe nummer drie van de wereld, terwijl Swiatek van de negende naar de vierde plaats stijgt. Muguruza zakt dan weer naar plaats zeven, terwijl Kontaveit twee plaatsen zakt naar negen.

De Amerikaanse Collins heeft een goede zaak gedaan, want zij stijgt 20 plaatsen en komt zo de top 10 binnen. Kaia Kanepi maakt de grootste sprong, want zij stijgt maar liefst 52 plaatsen, waardoor ze nu de 63 van de wereld is. Elise Mertens blijft de nummer 26 van de wereld.