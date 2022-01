Geen plaats voor Kimmer Coppejans op hoofdtabel van ATP-toernooi in India: Italiaan te sterk in tweede kwalificatieronde

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om de tweede kwalificatieronde op het ATP-toernooi in India te overleven. Onze landgenoot verloor in twee sets van de Italiaan Gian Marco Moroni.

Kimmer Coppejans nam het in de tweede kwalificatieronde op tegen Gian Marco Moroni. In de eerste set waren beide heren aan elkaar gewaagd, maar Moroni trok de set naar zich toe door met 6-7 (5/7) te winnen. Ook in de tweede set was de Italiaan net iets te sterk voor onze landgenoot. Het werd 4-6, waardoor Coppejans zich dus niet heeft kunnen plaatsen voor de hoofdtabel in India. Het toernooi van de Belg zit erop.