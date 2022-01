Eén wijziging in top 10 ATP-Ranking, Roger Federer nog net in de top 30

Na de Australian Open zijn er ook op de ATP-Ranking wel wat wijzigingen terug te vinden. Zo is de Italiaan Berrettini de nieuwe nummer 6 van de wereld. Roger Federer zakt dan weer 13 plaatsen, waardoor hij nu pas de nummer 30 van de wereld is. Ook David Goffin is 7 plaatsen gezakt.

Weinig veranderingen in de top 10 van de ATP-Ranking. Enkel Berrettini schuift een plaats op, want hij wordt de nieuwe nummer 6 van de wereld, waardoor de Rus Rublev een plaats zakt en de nummer 7 van de wereld wordt.

Er was ook slecht nieuws voor Roger Federer en onze landgenoot David Goffin, want zij zijn ook enkele plaatsen gezakt. Zo is Federer, die al even niet meer in actie kwam, 13 plaatsen gedaald, waardoor hij nu de nummer 30 van de wereld is. David Goffin is 7 plaatsen gezakt en is nu de nummer 52 van de wereld.