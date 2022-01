Tsjechische specialisten spelen het ook in Melbourne klaar en veroveren na spannende finale vierde grandslamtitel

Ze hebben hun vierde grandslamtitel samen niet laten liggen. De Tsjechische dubbelspecialisten Krejčíková en Siniaková waren de besten in het dames dubbelspel op de Australian Open. In een spannende finale zorgde het duo Danilina/Haddad Maia wel voor het nodige weerwerk.

De finale in het dames dubbel was een mooie opwarmer voor de eindstrijd in het heren enkelspel. De toeschouwers kregen al waar voor hun geld, met Danilina en Haddad Maia die vroeg een voorsprong namen. Bij 2-4 knokten Krejčíková en Siniaková zich terug in de match door enkele spelletjes na mekaar te winnen. Danilina en Haddad Maia begonnen wel veel beter aan de tiebreak, dat resulteerde in setwinst.

METEEN TERUGSLAAN NA SETVERLIES

De Kazachse/Braziliaanse tandem wist wel al snel dat de winst nog niet binnen was, want in de tweede set liepen Krejčíková en Siniaková meteen uit. Die break voorsprong bleef ook in het vervolg van de set op het bord staan. Er was ook slechts één breakpunt dat tot een eventuele rebreak had kunnen leiden.

Alles te herdoen dus. Het waren de Tsjechische meiden die finaal aan het langste eind zouden trekken, door in de derde set van 2-2 naar 5-2 te gaan. Hun tegenstandsters stribbelden nog wat tegen. Krejčíková en Siniaková maakten het desalniettemin af met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-4.