Nadal na enorme comeback Australian Open-winnaar en alleen recordhouder in aantal grandslamtitels

Rafael Nadal is alleen recordhouder qua aantal grandslamtitels. Een enorme comeback was daar wel voor nodig in de finale van de Australian Open tegen Medvedev. Nadal kwam 0-2 in sets achter, maar knokte zich terug in de match en won alsnog.

In het wedstrijdbegin zag Melbourne nog niet de beste Nadal aan het werk, terwijl Medvedev met zijn opslag wel kanonballen afvuurde. De Rus ging dus vlot met de eerste set aan de haal. Nadal krikte nadien zijn niveau op. In de tiebreak van de eerste set kwam Rafa 5-3 voor. Medvedev keerde de situatie nog om en haalde met een rake passeerslag ook de tweede set binnen. Bij 4-4 in de derde set was Medvedev slechts twee spelletjes verwijderd van winst. Na een break in het voordeel van Nadal zat de Spanjaard plots weer helemaal in de match. Nadal slaagde er steeds vaker in breakballen af te dwingen en lag ook op vinkenslag om die te verzilveren, terwijl bij Medvedev de vermoeidheid begon te wegen. Nadal trok de stand helemaal gelijk. GRANDSLAMTITEL NUMMER 21 De man die al 20 grandslamtitels op de teller had - net als Federer en Djokovic - ging door op zijn elan. Uitgerekend toen hij voor de match serveerde, brak Medvedev terug. Dat bleek toch geen nieuw kantelmoment te zijn. Nadal ging meteen opnieuw door de service van zijn tegenstander, om het hierna met een blanco opslagspel af te maken. Met 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 en 7-5 veroverde Nadal zijn 21ste(!) grandslamtitel.

