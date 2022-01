Kimmer Coppejans overleeft thriller in de kwalificaties van ATP-toernooi in India

Kimmer Coppejans haalt de overlever in zich naar boven. Hij deed mee aan kwalificaties in India, zo'n drie weken na zijn nederlaag in de kwalificaties op de Australian Open. In Pune overleefde Coppejans wel een kwalificatiematch: hij won met 3-6, 6-1 en 7-6 (9/7).

De jonge Kroaat Borna Gojo was de tegenstander van Coppejans in de kwalificaties in Pune. Gojo was ook de speler die de beste start genoot en de eerste drie spelletjes pakte. Die marge van drie games bleef ook overeind in het vervolg van de set. Gojo ging zo met 3-6 met de eerste set aan de haal. Kimmer Coppejans reageerde wel ijzersterk in de eerste set. Een viertal spelletjes waren wel erg felbevochten, Coppejans slaagde er wel keer op keer in aan het langste eind te trekken. Zo speelde hij een ruime voorsprong bij mekaar. De set uitserveren deed hij met een blanco opslagspel. BESLISSING IN TIEBREAK In de beslissende derde set bleven de breaks uit. Beide spelers gaven mekaar geen duimbreed toe en deden telkens het nodige op de eigen opslag. Het kwam zo aan op een tiebreak, waarin Coppejans 1-5 achter kwam. Coppejans kwam echter helemaal terug en was de eerste die een matchbal versierde. Het afmaken lukte dan nog niet. Nadat hij een matchbal voor Gojo wegwerkte, lukte het in tweede instantie wel.