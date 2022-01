Australisch delirium: Ashleigh Barty wint de Australian Open mede dankzij straffe comeback in tweede set

Eindelijk heeft een Australische nog eens de Australian Open gewonnen. Ashleigh Barty heeft het klaargespeeld. Aangevuurd door het thuispubliek nam ze in de finale de maat van Danielle Collins. De straffe comeback in de tweede set geeft Barty's zege nog dat tikkeltje extra.

Het was al van 1978 geleden dat een Australische nog eens zegevierde op de Grand Slam in eigen land. De hoop was dit jaar groot bij het Australische volk, want Barty walste over de ene tegenstandster na de andere op weg naar de finale. Daarin toonde Danielle Collins zich wel een waardige opponente.

Bij 2-2 ging Barty iets dichter op de baseline spelen en stond ze klaar om elke mindere bal van Collins aan te pakken. Dit hielp Barty om uit te lopen naar 5-2 en een opslagbeurt later de set uit te serveren. Collins bleef zichzelf oppeppen en dat leidde tot een beter niveau van de Amerikaanse in het eerste deel van set twee. Tot tweemaal toe ging Collins door de opslag van Barty.

BARTY WINT TOERNOOI ZONDER SETVERLIES

Zo werd het 1-5 en leek een derde set in de maak. In haar opslagspelletjes werd Collins nog wel altijd het vuur aan de schenen gelegd door Barty. Dat resulteerde nog in een ommekeer in de tweede set: Barty kwam helemaal terug. In de tiebreak kende de nummer 1 van de wereld een droomstart. Barty maakte het zo nog af in twee sets en won met 6-3 en 7-6 (7/2).

GEEN JUNIORENTITEL VOOR COSTOULAS

Eerder was ook de finale bij de meisjes junioren reeds afgewerkt. Daar keken we vanuit Belgische hoek naar uit, omdat Sofia Costoulas de finale had bereikt. Het was echter Petra Marčinko, de nummer 1 van de wereld bij de jeugd, die de titel binnenhaalde op de Australian Open. De Kroatische won de eindstrijd met 7-5 en 6-1.