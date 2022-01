Wickmayer neemt gezin mee op tour: "Zie het niet zitten om meer dan helft van toernooien zonder dochter te reizen"

Het gezin Wickmayer-Van der Zijl staat voor heel wat reizen. Yanina Wickmayer gaat immers opnieuw tennissen. Hoe zit het dan met de praktische kant? Echtgenoot Jérome van der Zijl en dochter Luana Daniëlla gaan zo veel mogelijk mee.

"De bedoeling is wel dat ze grotendeels meereizen", verklaart Wickmayer. "Dat is ook waarom ik terug beginnen te tennissen ben, om die momenten met hen te kunnen delen. Ik zie het niet zitten om meer dan de helft van de toernooien zonder mijn dochter te reizen."

Integendeel, de aanwezigheid van haar naasten moet juist voor die surplus zorgen. "Het proces zal zijn om te zien hoe rijk het is om al die emoties te kunnen delen met mijn dochter. Dat betekent veel meer dan een ronde overleven. De cijfers, de resultaten, die vervagen. De persoon die ik ben, die vervaagt niet. Dat neem ik mee voor de rest van mijn leven."

ER STERKER UITKOMEN ALS GEZIN

De beslissing om haar tenniscarrière verder te zetten heeft sowieso ook een grote impact op haar gezin. "We gaan heel veel fijne momenten samen beleven. Het kan zijn dat mijn dochter er zich later niet superveel van gaat herinneren, maar ik denk wel dat we in die momenten samen gaan groeien en we hier als gezin veel sterker gaan uitkomen."