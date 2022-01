Sprookje houdt niet op voor Sofia Costoulas: jonge landgenote bereikt nu ook finale op Australian Open bij de juniores

Sofia Costoulas, de nummer 8 van de wereld bij juniores, is aan een geweldig toernooi bezig op de Australian Open en voorlopig houdt het niet op voor onze landgenote. Zo heeft ze nu ook de finale bereikt.

In de halve finales stond Sofia Costoulas tegenover de thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz. In de eerste set kon Kempenaers-Pocz nog weerwerk bieden, maar Costoulas sloeg op het juiste moment toe en won deze set met 4-6.

In de tweede set kende de Belgische speelster heel wat minder problemen met Kempenaers-Pocz. Het werd 1-6 en zo heeft Costoulas zich al bij al vlot kunnen plaatsen voor de finale van de Australian Open. Daarin zal het niet makkelijk worden voor Costoulas, want ze gaat het opnemen tegen Petra Marcinko, een speelster uit Kroatië die de nummer één van de wereld is bij de juniores.