Rafael Nadal staat nu wel heel dicht bij grandslamrecord: Spanjaard haalt het van Berrettini en plaatst zich voor finale Australian Open

Rafael Nadal staat in de finale van de Australian Open. De ervaren Spanjaard nam het deze ochtend op tegen Matteo Berrettini en Nadal haalde het in vier sets. Het werd 3-6, 2-6, 6-3 en 3-6.

In de halve finales van de Australian Open kregen we een echte kraker, want Rafael Nadal, de nummer zes van de wereld, nam het op tegen Matteo Berrettini, de nummer zeven van de wereld. In de eerste twee sets was er echter een serieus verschil tussen beide spelers, want Nadal leek de schaapjes al op het droge te hebben met 3-6 en 2-6.

Toch gaf Matteo Berrettini zich nog niet gewonnen en in de derde set won de Italiaan vlot met 6-3. Toch was Nadal niet van slag, want in de vierde set was hij opnieuw sterker dan Berrettini en won hij met 3-6. Zo staat Nadal in de finale van de Australian Open en maakt hij nog steeds kans om alleen recordhouder te worden qua grandslamtitels. Zo zou hij 21 grandslamtitels hebben als hij de Australian Open kan winnen.