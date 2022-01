Nummer twee van de wereld vervoegt Rafael Nadal in de finale van de Australian Open

De finale van de Australian Open gaat een clash worden tussen Nadal en de nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev. De Rus ontdeed zich in zijn halve finale in vier sets van Stefanos Tsitsipas. Het werd 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 en 6-1.

Aanvankelijk gaven Medvedev en Tsitsipas elkaar geen duimbreed toe, al moest die laatste wel eens een 0-40 op de eigen service overleven. In de tiebreak kwam Tsitsipas 2-4 voor, maar het zou toch Medvedev zijn die de eerste set in de wacht sleepte.

Tsitsipas sloeg een vroege kloof in de tweede set. Medvedev toonde zich veerkrachtig, maar gaf door een misser opnieuw een breakpunt weg en Tsitsipas sloeg een tweede maal toe. Zo bracht hij de stand helemaal in evenwicht, tot onvrede van Medvedev, die vervolgens ook een discussie aanging met de umpire. De spanning bleef hierna in de match, tot bij 5-4 in de derde set.

UITGEBLUSTE TSITSIPAS OP HET EINDE

Medvedev schonk zichzelf met enkele punten op rij plots drie setballen. De tweede was raak. Bij een uitgebluste Tsitsipas was de veer gebroken, terwijl Medvedev alleen maar met meer energie ging spelen en de ballen zuiver raakte. Zijn finaleplaats kon hem niet meer ontsnappen. Medvedev neemt het in de finale dus op tegen Nadal, die eerder Berrettini uitschakelde in de halve finales.