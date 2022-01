Delicaat onderwerp aangesneden met Yanina Wickmayer: "Ik zit bijna op mijn streefgewicht"

Het is vaak een delicaat onderwerp om het met een sporter over te hebben: het gewicht. Met Wickmayer lag het wel voor de hand om dit thema aan te kaarten, omdat ze heel veel moeite heeft gedaan om klaar te geraken om opnieuw toernooien te gaan spelen.

Na de 'Kimback' kaartte Kim Clijsters de kritiek van sommigen op haar gewicht al aan, vooral om het op te nemen voor jonge meisjes die iets dergelijks misschien ook te horen krijgen. Tegelijkertijd maakt het ook deel uit van het leven van een topsporter.

Yanina Wickmayer had geen enkel probleem om in te gaan op haar gewicht. "Ik ben twaalf kilo bijgekomen tijdens mijn zwangerschap. Ik ben nu op een kilootje van mijn voorafgaande gewicht. Ik zit bijna op mijn streefgewicht. De ene dag zit ik er 'boenk' op, de andere dag scheelt het een kilootje."

HOOFDVEREISTEN

Het voornaamste is dat de balans aanduidt dat Wickmayer met haar huidig gewicht competitief kan zijn. "Ik ben volledig fit. Ik heb sowieso op het punt dat ik honderd procent vertrouwen kan hebben in mijn lichaam op de baan. Dat was ook één van de hoofdvereisten om de keuze te maken om terug te beginnen tennissen."