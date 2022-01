Yanina Wickmayer kondigt terugkeer op het tenniscircuit aan: "Ik ga dit avontuur aan, als mama deze keer"

Yanina Wickmayer is weer tennisspeelster. Het circuit kan haar terug verwelkomen, ze gaat opnieuw toernooien spelen. En ze is er ook fysiek klaar voor, benadrukt ze. Begin volgende maand begint het tweede deel van haar carrière.

"Ik vertrek volgende week vrijdag voor mijn eerste toernooi", valt Wickmayer op de persconferentie in Wilrijk met de deur in huis. "Ik heb officieel beslist om opnieuw met competitie te beginnen. In de week van 7 februari speel ik een ITF-toernooi in Porto, in Portugal. Ik begin volledig vanaf nul en ga dit avontuur aan, als mama deze keer. Het is een heel nieuwe situatie." Wickmayer is in april 2021 bevallen van een dochtertje.

Wickmayer maakte er een punt van om niet te vroeg opnieuw te beginnen. "Ik wilde mezelf de tijd geven om te genieten van mijn dochter. Dat was één van mijn grootste prioriteiten sinds ik een gezinnetje wou stichten. Ik wilde die fase bewust meemaken. Ik ben daarna redelijk snel opnieuw beginnen trainen en had er heel snel terug plezier in."

Mijn leven is helemaal veranderd

Nadien besliste ze ook snel om zichzelf de kans te geven om terug fit te geraken. "Wat niet altijd een evidentie was, er zijn zeker ook moeilijke momenten geweest. Mijn leven is helemaal veranderd, in de goeie zin. Ik ga dit nieuwe avontuur aan met mijn gezin en we zien wel wat er in de toekomst op mijn pad komt. Ik wil het beste van mezelf geven en zien waar mijn limieten liggen."

Wickmayer werd ook bijgestaan door één van haar partners. "PronoKal heeft mij gesteund in mijn project om terug fit te worden. Zeker in het laatste deel. De eerste kilo's gingen er redelijk makkelijk af, het was iets moeilijker om van de laatste vijf kilo's af te vallen. Na een zwangerschap is een lichaam niet meer hetzelfde. Het heeft geholpen om een plan te hebben om mijn drukkere leven als mama en atleet te combineren."