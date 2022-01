Straf! 16-jarige landgenote bereikt halve finales op de Australian Open bij de juniores

Sofia Costoulas blijft indruk maken op de Australian Open. Onze jonge landgenote heeft zich vannacht namelijk kunnen plaatsen voor de halve finales op het grandslamtoernooi bij de juniores.

Sofia Costoulas is de nummer 10 van de wereld bij juniores, maar in de kwartfinale kreeg ze met de Russin Diana Shnaider een taaie klant tegenover zich. Diana Shnaider is namelijk de nummer 3 van de wereld.

Toch liet Sofia Costoulas zich niet kennen in de eerste set, want onze landgenote won met 6-3. De tweede set ging dan weer naar Shnaider met 5-7, waardoor een beslissende set gespeeld moest worden. Daarin haalde Costoulas het met 6-4, waardoor de Belgische speelster zich bij de juniores heeft kunnen plaatsen voor de halve finales op de Australian Open.