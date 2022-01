Resultaten niet belangrijkste in leven van Wickmayer maar ambitie niet weg: "Op lange termijn zijn Spelen een doel"

Yanina Wickmayer kondigde aan dat ze weer toernooien gaat spelen. Met welke ambities? De Spelen van 2024 in Parijs halen, is een mooie doelstelling, als alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. Wickmayer heeft dus zeker nog ambitie, al beseft ze door het moederschap wat écht belangrijk is.

"Ik fixeer me niet op een bepaalde ronde halen in toernooien of op een ranking", staart Yanina Wickmayer zich niet blind op één of ander resultaat. "Dat is niet meer het belangrijkste in mijn leven. Dit is een project, een avontuur, een uitdaging waar ik elke week veel voldoening uit wil halen. Natuurlijk heb ik doelen, je stapt op het terrein om te winnen."

TROFEE BEHALEN MET DOCHTER IN TRIBUNE

Dit delen met haar gezin, dat moet haar grote rijkdom worden. "Ik heb het beeld in mijn hoofd van een trofee te behalen, met mijn dochter die in de tribunes zit. Ik vind er een enorm plezier in om dit als mama te doen. Het gaat vooral over de weg die ik ga afleggen, het verhaal, de emoties die ik ga beleven."

Op sportief vlak zal Wickmayer opnieuw kennismaken met ergens naartoe te werken. "Elke speelster heeft natuurlijk een doel: op lange termijn zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een doel. We gaan zien hoe het gaat de volgende maanden."

GEEN LOSSE EINDJES

Is er dan nog 'unfinised business' die Wickmayer moet afhandelen? "Losse eindjes zijn er niet. Ik heb niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen. Ik heb het vuur nog altijd in mij, ik ben nog niet uitgeblust. Ik heb nog de motivatie, dat heeft me terug naar de baan getrokken."