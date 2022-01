Nederland domineert op de Australian Open in het rolstoeltennis: zowel bij de mannen als bij de vrouwen gaat eindzege naar Nederland

Op de Australian Open zijn al twee finales afgewerkt, want de vrouwen en de mannen in het rolstoeltennis moesten al in actie komen. Opvallend: zowel bij de vrouwen als bij de mannen ging de overwinning naar Nederland.

Bij de vrouwen kon het niet anders, want daar stonden twee Nederlandse speelsters tegenover elkaar in de finale. Diede de Groot, de nummer één van de wereld, stond tegenover Aniek van Koot en ze haalde het vlot met 6-1 en 6-1. Bij de mannen stonden nummers één en twee tegenover elkaar in de finale. Sam Schröder is de nummer 2 van de wereld en de Nederlander won van de nummer 1, Dylan Alcott, met duidelijke 7-5 en 6-0 cijfers.