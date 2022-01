Geen nieuwe grandslamtitel voor Elise Mertens in het dubbelspel: landgenote raakt met haar partner niet voorbij halve finales op Australian Open

Voor Elise Mertens zit de Australian Open er op. Onze landgenote heeft nu ook namelijk verloren in het dubbelspel. In de halve finales raakte ze met haar partner Kudermetova niet voorbij Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková.

Elise Mertens stond vannacht in de halve finales van de Australian Open in het dubbelspel. Een makkelijke opgave werd het echter niet, want ze stond met haar Russische partner Kudermetova tegenover het Tsjechische duo Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková. Vooral Krejcíková is een zeer goede speelster.

Uiteindelijk is Mertens er ook niet in geslaagd om de finale te halen. Het duo uit Tsjechië was net iets te sterk, want het werd 6-2 en 6-3 voor Krejcíková en Siniaková. Het toernooi van Mertens zit er dus op, want ook in het enkelspel is ze al uitgeschakeld.