Collins vervoegt Barty in finale van Australian Open

Ashleigh Barty kent haar tegenstandster voor de finale van de Australian Open.

Ashleigh Barty plaatste zich eerder vandaag al voor de finale van de Australian Open. Zij klopte in twee korte sets Madison Keys.

Ook de tweede halve finale was in een mum van tijd voorbij. Daarin won Danielle Collins in twee korte sets van Iga Swiatek.

De Amerikaanse Collins (WTA 30) haalde het in de Rod Laver Arena na een uur en achttien minuten met 6-4 en 6-1 van de Poolse.