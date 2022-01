Ashleigh Barty zonder problemen naar finale van Australian Open

De Australische Ashleigh Barty heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de finale van de Australian Open.

De nummer één van de wereld won vrij eenvoudig van de Amerikaanse Madison Keys. Setstanden waren 6-1 en 6-3. In de finale wordt de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) of de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30) de tegenstander. Zij spelen straks nog hun halve finale.

Barty kan voor de derde keer een grandslam winnen, na eerdere zeges op Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021). In 2020 speelde ze ook al de finale in Melbourne.

Voor Australië was het al van 1980 geleden dat een thuisspeelster de finale haalde. Die eer viel toen Wendy Turnbell te beurt, maar zij verloor de finale. De laatste Australische eindzege was in 1978 voor Chris O’Neil.