Tsitsipas blijft jong toptalent vlot de baas en zit voor derde keer in carrière in halve finales Australian Open

Na een minder einde in 2021 staat Stefanos Tsitsipas er weer. In de halve finales op de Australian Open is de Griek er ook weer bij. Dat is al voor de derde keer in zijn carrière, de derde keer in vier jaar ook. Tsitsipas nam in de kwartfinales de maat van Jannik Sinner.

Beiden hebben nog een mooie toekomst voor zich: Tsitsipas is 23, Sinner 20. Als vierde reekshoofd wilde Tsitsipas uiteraard niet teleurstellen en dat deed hij ook niet. Tsitsipas ging bij zijn eerste kans meteen door de opslag van zijn tegenstander en liep 3-0 uit. Die marge van drie games bleef ook in het vervolg van de eerste set intact. GEEN ANDERE WENDING NA REGENPAUZE Sinner moest ook in de tweede set al vroeg zijn service inleveren. Er volgde onmiddellijk hierna wel een korte regenpauze. Kon de Italiaan deze break gebruiken om de wedstrijd nadien een andere wending te geven? Neen, zo bleek. Tsitsipas gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Eens hij de tweede set op zak had, werd de greep van de Masters-winnaar van 2019 op deze partij alleen nog maar groter. De overwinning lag binnen handbereik: Tsitsipas zette Sinner opzij met 6-3, 6-4 en 6-2. Tsitsipas is de derde halvefinalist in Melbourne, nadat eerder Nadal en Berrettini zich bij de laatste vier schaarden. De laatste kwartfinale gaat tussen Auger Aliassime en Medvedev.