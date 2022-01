Novak Djokovic maakt binnenkort rentree: Serviër zal vanaf 21 februari in Dubai te zien zijn

De voorbije weken was er heel wat heisa over een eventuele deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open. Uiteindelijk mocht de nummer één van de wereld toch niet deelnemen, maar binnenkort zal hij in een ander toernooi te zien zijn.

Het coronavirus blijft Novak Djokovic achtervolgen. De nummer één van de wereld is niet gevaccineerd, waardoor hij niet mocht deelnemen aan de Australian Open. Ook Roland Garros lijkt daardoor een groot vraagteken te zullen worden. Binnenkort zal de Serviër wel in een ander toernooi te zien zijn. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Djokovic zich namelijk ingeschreven voor de Dubai Duty Free Tennis Championships. Het toernooi zal vanaf 21 februari plaatsvinden.