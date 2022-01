Junior Costoulas gaat naar kwartfinale op Australian Open na straffe partij

Onze landgenote Sofia Costoulas heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open bij de junioren.

Costoulas is achtste reekshoofd in Melbourne. Ze haalde het van de Zwitserse Céline Naef (ITF 18) in twee sets.

De partij draaide uit op twee tiebreaks, die Costoulas met 7-3 en 7-5 wist te winnen. De partij duurde twee uur, maar werd ook onderbroken door de regen.

In de kwartfinale speelt de 16-jarige Costoulas tegen de Russin Diana Shnaider (ITF 3), het tweede reekshoofd in Melbourne.