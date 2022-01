Iga Świątek en Mertens-killer gaan door: de halve finales in dames enkelspel liggen vast op Australian Open

De halve finales in het dames enkelspel op de Australian Open liggen vast. Iga Świątek en Mertens-killer Danielle Collins hebben zich ook bij de laatste vier geschaard. Świątek deed in haar kwartfinale wat ze ook in de vorige ronde deed: een set achterstand goedmaken. Collins rekende af met Cornet.

Het was voor Świątek knokken geblazen, want Kanepi - in de vorige ronde te sterk voor Sabalenka - haalde weer haar rake slagen boven. De twee laatste games van de eerste set waren zeer fel gecontesteerd, de negende setbal was raak. In de tweede set liep Świątek 4-1 uit, maar kwam Kanepi terug. De tiebreak ging dan wel naar Świątek, die op haar elan doorging en met 4-6, 7-6 (7/2) en 6-3 de winst binnenhaalde.

Cornet was na haar stunt tegen Halep dan weer niet opgewassen tegen de power van Collins. Die gooide nog wel een 5-2-voorsprong te grabbel, maar verzekerde zich nadien toch van setwinst. Het moeilijkste was op dat moment gebeurd, want Collins kwam nu helemaal onder stoom en gunde haar opponente vervolgens nog maar één spelletje. Met 7-5 en 6-1 plaatste de Amerikaanse zich voor de halve finales.

De halve finales van de Australian Open in het dames enkelspel zien er als volgt uit:

Ashleigh Barty (1) - Madison Keys

Danielle Collins (27) - Iga Świątek (7)