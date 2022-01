Elise Mertens wint Belgisch onderonsje in kwartfinales van het dubbelspel op de Australian Open

Twee Belgische speelsters bereikten de kwartfinales van het dubbel op de Australian Open: Mertens en Flipkens. Ze namen het daarin dan ook nog eens tegen mekaar op. Mertens had Kudermetova aan haar zijde, Flipkens vormde een duo met Sorribes Tormo. Mertens en haar partner zegevierden.

Mertens en Kudermetova waren het derde reekshoofd en dus de favorieten in deze wedstrijd. In het begin van de partij zetten ze dan ook meteen de toon door de eerste vier games te winnen. Flipkens en Sorribes Tormo knabbelden nadien aan de achterstand, maar de eerste set was eigenlijk reeds beslist.

Ook in het begin van de tweede set namen Mertens en haar Russische dubbelpartner meteen afstand. Deze keer konden Flipkens en Sorribes Tormo wel meteen weer op gelijke hoogte komen, waarna hun tegenstandsters dan opnieuw reageerden door de twee volgende spelletjes te winnen. Dat bleek de definitieve beslissing: Mertens en Kudermetova wonnen elk nog een opslaggame en wonnen met 6-3 en 6-4.