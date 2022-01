Daniil Medvedev had Novak Djokovic nodig voor zijn comeback in de Australian Open: "Wat zou Novak doen?"

Daniil Medvedev had het vandaag niet onder de markt in de kwartfinales van de Australian Open. Hij kwam zelfs 2-0 achter in sets tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime, maar Medvedev trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Daniil Medvedev staat in de halve finales van de Australian Open. Het scheelde echter geen haar of de Rus was uitgeschakeld, want hij heeft zelfs een matchbal van Auger-Aliassime moeten wegwerken. Medvedev haalde het uiteindelijk na een vijfsetter. Na de match vertelde Medvedev dat hij tijdens de wedstrijd aan Djokovic moest denken. "Ik wist echt niet wat ik moest doen, dus ik dacht bij mijzelf "wat zou Novak doen?"", aldus Medvedev en staat te lezen op de Twitterpagina van Tennis TV. Channelling his inner Djokovic 👁@DaniilMedwed #AusOpen pic.twitter.com/3Cp59CG3LV — Tennis TV (@TennisTV) January 26, 2022