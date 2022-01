Ruben Bemelmans behaalt in Frankrijk zijn eerste overwinning van 2022

De zegeteller van Ruben Bemelmans in 2022 is geopend: de eerste overwinning van het jaar is een feit. In Frankrijk doet Bemelmans mee aan de challenger van Quimper. Daar versloeg hij in de eerste ronde Roman Safiullin met 7-6 (9/7) en 6-3.

Het was een fel gecontesteerde wedstrijd en zeker in de eerste set lag het niveau van beide spelers erg dicht bij mekaar. Bij 5-6 kreeg Bemelmans een setbal tegen op de eigen service, maar hij dwong toch de tiebreak af. Daarin kwam hij zelf eerst op setpunt en kreeg zijn Russische tegenstander vervolgens een tweede setbal. Vervolgens was het toch Bemelmans die de set in de wacht kon slepen. Wanneer Bemelmans dan in het begin van de tweede set de eerste break uit de partij kon realiseren, zag het er helemaal mooi uit: van 1-1 ging hij naar 4-1. Safiullin kwam nog wel aandringen voor de rebreak: Bemelmans moest in zijn laatste twee opslaggames in totaal drie breakballen wegwerken. Dat lukte elke keer opnieuw ook: in een klein anderhalf uur plaatste Bemelmans zich voor de volgende ronde.