Madison Keys als eerste naar halve finale op Australian Open

Bij de vrouwen is de Amerikaanse Madison Keys de eerste die de halve finales van de Australian Open haalt.

Keys haalde het in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4). Setstanden waren 6-3 en 6-2 in net geen anderhalf uur tennis.

Keys won het voorbereidingstoernooi in Adelaide, net voor de Australian Open. In de halve finale speelt ze tegen de winnaar van het duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21).

Voor Keys is het de tweede halve finale op de Australian Open. In 2015 verloor ze die van Serena Williams. Haar beste prestatie ooit was de finale op de US Open in 2017.