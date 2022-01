Imponerende Barty de tweede halvefinaliste, vijfsetter bij de mannen sluit avondsessie af in Melbourne

Zo, de tennisdag zit erop in Melbourne. En wat duurde die avondsessie lang. Ashleigh Barty kwam onder meer in actie en maakte opnieuw indruk. Na Madison Keys is zij de tweede speelster die zich plaatste voor de halve finales van de Australian Open. Berrettini en Monfils sloten de avondsessie af.

De laatste vrouwenwedstrijd ging dus tussen Ashleigh Barty en Jessica Pegula. Als die laatste won, zou het een volledig Amerikaans onderonsje worden in de halve finales. Madison Keys had eerder immers haar kwartfinale al gewonnen. Barty had daar duidelijk geen zin in en nam meteen afstand. Pegula slaagde er vervolgens wel twee keer in haar opslag te behouden, maar vanaf dan was het helemaal al Barty wat de klok sloeg.

BARTY NOG NIET IN PROBLEMEN GEBRACHT

Vanaf 3-2 zou Barty haar tegenstandster geen enkel spelletje meer gunnen. Door zelf negen games op rij te winnen, spurtte de Australische richting kwalificatie en een plek bij de laatste vier. Door haar kwartfinale te winnen met 6-2 en 6-0 zet Barty opnieuw de puntjes op de i. De nummer 1 van de wereld is het hele toernooi tot dusver amper in de problemen gekomen.

Nadien was het aan Berrettini en Monfils om te bepalen wie bij de mannen na Nadal de tweede halvefinalist zou worden. Berrettini had in de eerste twee sets telkens aan één break genoeg om de set naar zich toe te trekken. Monfils ging nadien steeds meer punten op de eerste opslag winnen dan zijn tegenstander en kwam helemaal terug. Berrettini was wel veruit de betere in de vijfde set en won met 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 en 6-2.