Nummer 4 van de wereld bij de mannen heeft vijf sets en meer dan drie uur nodig om de kwartfinales te bereiken op de Australian Open

Stefanos Tsitsipas is er in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op de Australian Open. Het makkeljke opgave werd het echter niet voor de Griek, want de nummer 4 van de wereld had in zijn achtste finale vijf sets nodig.

Stefanos Tsitsipas nam het in zijn achtste finale op tegen de Amerikaan Fritz, de nummer 20 van de wereld. Fritz kon de eerste set binnenhalen met 6-4, maar daarna zette Tsitsipas orde op zaken door de tweede set met 4-6 te winnen. Fritz gaf echter niet af en won de derde set met 6-4, waardoor Tsitsipas dus met de rug tegen de muur stond. De vierde set ging echter opnieuw naar de Griek met 3-6 en dus moest de laatste set over de zege beslissen. Daarin trok Tsitsipas met 4-6 aan het langste eind. De nummer 4 van de wereld plaatst zich dus voor de kwartfinales op de Australian Open.