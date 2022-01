Kwartfinales Australian Open bij de vrouwen zijn bekend: Barty tegen Pegula, ook lastige tegenstander voor Krejcikova

Ashleigh Barty weet nu dus ook tegen wie ze het zal moeten opnemen in de kwartfinales. Ze neemt het op tegen de Amerikaanse Pegula, de nummer 21 van de wereld. Ook Krejcikova, de nummer 4 van de wereld, neemt het op tegen een Amerikaanse, want ze speelt tegen Keys.

De andere reekshoofden die er nog in zitten, zijn Collins (nummer 27 van de wereld) en Swiatek (nummer 7 van de wereld). Collins, die in de vorige ronde Mertens kon uitschakelen, speelt tegen Cornet, terwijl Swiatek het zal opnemen tegen Kanepi.

From 128 to 8...



🇦🇺 [1] Barty vs. Pegula [21] 🇺🇸

🇨🇿 [4] Krejcikova vs. Keys 🇺🇸



🇺🇸 [27] Collins vs. Cornet 🇫🇷

🇵🇱 [7] Swiatek vs. Kanepi 🇪🇪



The #AO2022 quarterfinals are set! 🦘