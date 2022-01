Elise Mertens uitgeschakeld op Australian Open na partij van bijna drie uur

Elise Mertens heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Australian Open.

Elise Mertens verloor van de Amerikaanse Danielle Collins in drie sets. Ze won de eerste met 4-6, maar ging dan twee keer met 6-4 onderuit.

De partij duurde maar liefst 2 uur en 51 minuten. Beide speelsters hadden in het verleden nog nooit tegenover elkaar gestaan.

In de finale neemt Collins het op tegen de Française Alizé Cornet (WTA-61). Zij haalde het in de achtste finales van het Roemeense reekshoofd Simona Halep (WTA-15) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-4. Die wedstrijd duurde 2 uur en 35 minuten.