Australian Open: nummer 2 van de wereld bij de vrouwen is uitgeschakeld na thriller

Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de wereld bij de vrouwen, is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op de Australian Open. In de achtste finales verloor ze van Kanepi, een speelster uit Estland.

Aryna Sabalenka was één van de schaduwfavorieten voor de eindzege in de Australian Open. In de achtste finales nam ze het op tegen Kanepi en ze begon ook goed aan de wedstrijd, want Sabalenka haalde de eerste set binnen met 5-7.

In de tweede set kreeg de nummer 2 van de wereld het echter een pak lastiger. Kanepi was gretig en won de tweede set met 6-2. De derde set moest dus over de overwinning beslissen en daarin haalde Kanepi het na een echte thriller (7-6 (10/7). Sabalenka is dus uitgeschakeld.