AO: ex-nummer 1 van de wereld ligt eruit bij de dames, Świątek, Medvedev en Sinner klaren de klus wel

De achtste finales op de Australian Open hebben een verrassing voortgebracht. Świątek, Medvedev en Sinner wonnen wel hun wedstrijd, maar voormalig nummer 1 van de wereld bij de dames Simona Halep ging onderuit. De Roemeense moet haar koffers pakken.

Nochtans had haar tegenstandster nog nooit de kwartfinales van een Grand Slam bereikt, maar voor alles is een eerste keer. De Française Cornet had al uitzicht op de zege toen ze een set en 3-1 voor kwam. Halep zorgde nog voor een ommekeer in de tweede set. In de beslissende derde set kon ze die lijn echter niet doortrekken. Cornet haalde het met 6-4, 3-6 en 6-4.

Iga Świątek is nog zo'n speelster in het dames enkelspel met reeds een Grand Slam op haar palmares die jaagt op de titel in Melbourne. Ook zij kreeg een plek in de kwartfinales niet cadeau. De Roemeense Cîrstea kende een beter einde van de eerste set, waarna Świątek wel orde op zaken stelde. De Poolse plaatste zich met 5-7, 6-3 en 6-3 voor de kwartfinales.

MEDVEDEV DOOR IN VIER SETS

Bij de mannen heeft nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev zich bij de laatste acht geschaard. Die werd wel danig op de proef gesteld door de Amerikaan Cressy. Medvedev bleef wel overeind en won met 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 7-5. Ook Jannik Sinner staat in de kwartfinales in Melbourne, voor het eerst in zijn carrière. De 20-jarige Italiaan klopte thuisspeler De Minaur met 7-6 (7/3), 6-3 en 6-4.