Verrassingen bij de vrouwen: nummers 5 en 8 van de wereld uitgeschakeld op Australian Open, Krejcikova haalt het in topper van Azarenka

Slecht nieuws voor Paula Badosa en Maria Sakkari. De nummers 8 en 5 van de wereld zijn er namelijk niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op de Australian Open. Krejcikova, de nummer 4 van de wereld, slaagde daar wel in.

Paula Badosa nam het in haar vierde ronde op tegen Madison Keys. Badosa had het in de eerste set al knap lastig en Keys won met 6-3. In de tweede set werd het zelfs nog erger voor Badosa, waardoor Keys naar de kwartfinales gaat met een 6-3 en 6-1 zege.

Ook Maria Sakkari kreeg niet veel klaargespeeld tegen haar Amerikaanse tegenstander Jessica Pegula. Het werd 7-6 (7/0) en 6-3 voor Pegula. Krejcikova is dan weer wel naar de kwartfinales op de Australian Open. De nummer 4 van de wereld haalde het met 6-2 en 6-2 van Azarenka.